Očuh joj napravio dete kada je imala 12 godina: Zvezda kampanje Kamale Haris prošla kroz pakao zbog zakona o zabrani abortusa

Amerikanka Hedli Duval, 22-godišnja aktivistkinja, govorila je na prvoj večeri konvencije Demokrata i potpuno zasenila one koji su trebali biti zvezde - predsednika SAD Džoa Bajdena i predsedničku kandidatkinju Kamalu Haris.

Hedli je ostala trudna sa 12 godina, kada ju je silovao očuh. Zbog strogih zakona o abortusu u saveznoj državi Kentaki našla se u vrlo teškoj situaciji. Nisu joj dopuštali da obavi pobačaj u razdoblju koje medicinska struka odobrava, ali je kasnije spontano izgubila bebu. Nakon strašne traume odlučila je javno govoriti o svom iskustvu kako bi ukazala na teške posledice strogih propisa, piše Roling Stoun. Hadley Duvall, a Kentucky woman who was pregnant at 12 years