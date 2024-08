Međedović preokrenuo i došao na dva koraka do US Opena

Hamad Međedović se mučio u prvom kolu kvalifikacija, ali je uspeo da savlada Oriola Roka Batalju rezultatom 2:1 (2:6, 6:4, 6:2).

Međedović je jako loše počeo meč. Nije bio stabilan na servisu i to je dozvolilo Špancu da napravi dva brejka, te osvoji prvi set. Međedović je u drugom setu stabilizovao servis i to je donelo prevagu. Srpski teniser nije dozvolio nijednu brejk loptu, dok je iskoristio jedinu koja mu se ukazala u trećem gemu drugog seta. Međedović je izborio idlučujući set. Srpski teniser je nastavio tamo gde je stao u drugom delu igre i odmah napravio brejk u prvom gemu. Do kraja