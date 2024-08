Evo kad Novak saznaje rivale na US Openu: Najtežeg protivnika je već izbegao, ali vrebaju ga svi ostali!

Novak Đoković će uskoro saznati rivale na US Openu.

Novak Đoković će ostati na drugom mestu ATP liste do početka US Opena posle poraza Karlosa Alkaraza i Aleksa Zvereva u Sinsinatiju. Iako je od ponedeljka izgubio 1.000 bodova na ATP listi on je ostao drugi sa 7.460 bodova, 100 više od Alkaraza i 425 više od Zvereva. A sada zna i kada će saznati rivale. Poslednji grend slem u sezoni kreće sa glavnim žrebom od 26. avgusta, kvalifikacije su već odavno počele, a žreb na kome će Novak i ostali saznati rivale biće održan