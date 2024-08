Crno-beli počeli sa treninzima - Nilikina umoran, Bošnjaković povređen, a kakav je plan priprema?

Partizan je sinoć u MTS dvorani na spektakularan način predstavio svoj novi tim, a dan posle je trener Željko Obradović okupio igrače na prvom treningu.

Pre toga je tokom razgovora za klupsku televiziju otkrio da danas neće imati na okupu sve igrače koje smo sinoć videli na ''Crno-beloj simfoniji''. ''Plan postoji i razrađen je. Imali smo četvoricu igrača na Olimpijskim igrama, a njih trojica su došli do zadnje faze. Imamo situaciju da Frenk Nilikina oseća priličan umor i on će dobiti još par dana odmora. Isto to sam ponudio i Vanji i Bongi, ali oni nisu prihvatili, kažu da se dobro osećaju, dok je Karlik Džons