Srpski teniser Filip Krajinović završio igračku karijeru

Srpski teniser Filip Krajinović saopštio je danas da je završio igračku karijeru.

Krajinović je poslednji meč u karijeri odigrao jutros u prvom kolu kvalifikacija za poslednji grend slem turnir sezone, US Open. Krajinović je u prvom kolu kvalifikacija za US Open poražen od Austrijanca Jurija Rodionova 6:4, 6:2. Srpski teniser je pre nekoliko dana na svom Instagram nalogu objavio poruku “Poslednji ples” i najavio da će US Open da bude njegov poslednji turnir u karijeri.