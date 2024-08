Odustaje od predsedničke trke: Kenedi Mlađi razmatra da pruži podršku Trampu

Nezavisni kandidat na predstojećim predsedničkim izborima u SAD Robert F.

Kenedi Mlađi razmatra da prekine predizbornu kampanju kako bi se pridružio kampanji kandidata Republikanske partije Donalda Trampa, izjavila je danas Kenedijeva kandidatkinja za potpredsednicu Nikol Šahanan. Šahanan je rekla da ona i Kenedi, kao nezavisni kandidati, rizikuju da za njih glasaju potencijalni Trampovi glasači, što bi dovelo do toga do, kako je navela, rasipanja glasova i “otvaranja puta do pobede“ kandidatkinji Demokratske partije Kamali Haris,