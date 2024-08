Nožem nasrnuo na suprugu Pokušao da je ubije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Zemun uhapsili su A. R. (1977) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je danas, u kući u Zemunu, nožem naneo više povreda svojoj četrdesetosmogodišnjoj supruzi. Policija je pronašla nož kojim je, kako se sumnja, izvršeno krivično delo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.