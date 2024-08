"Lično ću pratiti šta se dešava na terenu" Premijer Vučević se sastao sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju iz Bačke Palanke

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević razgovarao je danas sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju iz Bačke Palanke.

On je istakao da razume njihovo nezadovoljstvo, i da smatra da je u ovom momentu najbitnije da pod hitno bude pronađeno rešenje. View this post on Instagram A post shared by Милош Вучевић (@milosvucevic) - Kao prvo, tražio sam čvrste garancije od izvođača radova i dobio uveravanje da će radovi na izgradnji Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju biti završeni do kraja godine. Kao drugo, našli smo privremeno rešenje za dnevni smeštaj dece, dok objekat ne bude