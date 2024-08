Tim Volc prihvatio potpredsedničku nominaciju, na konvenciji govorili Klinton i Opra

Guverner Minesote Tim Volc prihvatio je trećeg dana Demokratske nacionalne konvencije i zvanično nominaciju svoje stranke za potpredsednika na predsedničkim izborima u novembru.

On je u svom obraćanju zahvalio prisutnima u Junajted centru u Čikagu. "Svi smo večeras ovde iz jednog lepog, jednostavnog razloga: volimo ovu zemlju", rekao je Volc, prenosi AP. Volc je govorio o svom odrastanju u Nebraski i treniranju fudbala u Minesoti i poručio publici: "Hvala vam što ste doneli radost ovoj borbi". On je pričao i o privatnim stvarima, o tome kako su on i njegova supruga Gven koristili metod vantelesne oplodnje i tako dobili svoju ćerku Houp.