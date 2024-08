Vučić: Došli su na ideju da me ubiju (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su proteklih dana učestale pretnje državnim organima, političarima, tužiocima, sudijama i naučnicima koji su se drznuli da kažu istinu i da se „suprostave narativu tajkuna i kriminalca Dragana Šolaka i njegovih političkih slugu“.

Došli su na ideju da bi trebalo, u cilju sprovođenja revolucije, da me ubiju. Mnogo puta su im govorili da im je to jedino rešenje, jer na izborima da pobede neće nikada. Ne zato što su pravila ovakva ili onakva, već zato što ih narod nikada nije hteo i nikada ih neće hteti, poručio je Vučić u video snimku, objavljenom na Instagram nalogu buducnostsrbijeav. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) On je rekao da možda mogu da ga ubiju, „ali da pobede