Ovaj dokaz je ključan za rušenje odbrane Uroša Blažića! Pokušao da se opravda za zločin tvrdnjom da je uzimao testosteron, a evo šta je pokazala analiza urađena nakon zločina

Suđenje Urošu Blažiću, optuženom za masakr u selima Dubona i Malo Orašje održano je tri dana uzastopno u Specijalnom sudu u Beogradu. Optuženi Blažić prvi put se susreo oči u oči sa porodicama dece koju je ubio kobnog 4. maja i pred njima je iznosio odbranu. Nevešto, on je pokušao da se opravda, da umanji odgovornost zbog gnusnog zločina, pa je tako prvi put od hapšenja počeo da govorio da je u trenutku zločina bio pod jakim uticajem testosterona, da ga je oblivao znoj i da je pomenuti hormon jako uticao

- Opravdanja nemam, ali uzroka imam. U periodu pred Novu godinu i posle nje, koristio sam testosteron. Ne znam šta će to detetu na selu, ali eto družio sam se pa su mi ponudili. Čovek hoće da smrša. Nisam znao kako to utiče. Sam mogu da kažem da u tom periodu sam otišao sam u Nemačku i radio sam. Posle toga, počeo sam opet da koristim testosteron. Koliko sam upoznat, nije mi bio normalan iznos testosterona u krvi - rekao je on. Međutim, toksikološki nalazi su