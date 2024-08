Basketaši Srbije pobedili olimpijskog šampiona i plasirali se u polufinale Evropskog prvenstva (VIDEO)

Basketaši Srbije plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva u Beču, pošto su u četvrtfinalnom duelu savladali olimpijskog šampiona Holandiju sa 21:16.

Ekipa koja brani trofej najboljeg na Starom kontinentu će u polufinalu igrati protiv Švajcarske, a ovaj duel je na programu u nedelju 25. avgusta od 13.25 časova. Holanđani su bolje ušli u meč i poveli sa 8:4, ali je potom Stojačić preuzeo odgovornost i sačuvao svoj tim u meču. 🇷🇸 Serbia back on TOP! 🙌 🏆 They are Semi-final bound after a HUGE win over the Netherlands! #3x3Europe x @KSSrbije pic.twitter.com/AjOedzpT75 — 3×3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) August 24,