Basketaši Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 pobedila je olimpijskog šampiona Holandiju u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Beču rezultatom 21:16.

Protivnik Orlova u borbi za finale biće selekcija Švajcarske. Holanđani su bolje otvorili meč i poveli 5:2. Stefan Kojić je pokrenuo seriju Srbije koja je uspela da izjednači na 9:9. Otad se igrlo u egalu, sve dok Srbija nije napravila seriju u finišu i došla do pobede. 🇷🇸 Serbia back on TOP! 🙌 🏆 They are Semi-final bound after a HUGE win over the Netherlands! #3x3Europe x @KSSrbije pic.twitter.com/AjOedzpT75 — 3×3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) August 24, 2024