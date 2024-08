Nekoliko ljudi ubijeno nožem u napadu na festivalu u Nemačkoj, policija traga za napadačem (VIDEO)

Više ljudi ubijeno je večeras u napadu nožem u gradu Solingenu na zapadu Nemačke, javlja BBC pozivajući se na lokalne medije.

Prema prvim informacijama, troje ljudi je ubijeno. Desetine spasilaca reanimiraju povređene. Spasioci se bore za živote 9 ljudi. Više ekipa hitne pomoći koje pomažu žrtvama nalazi se na licu mesta, a policijski helikopter kruži iznad grada, javljaju mediji. Bild piše da je muškarac nasumično izbo prolaznike tokom festivala u centru grada u petak uveče. Nekoliko ljudi je takođe povređeno. VIDEO: Aftermath of mass stabbing in #Solingen, near Wuppertal, western