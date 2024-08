Vučić najavio povećanje plata u Vojsci, a posle odgovarao Đilasu, rekao da poznaje Šolaka i da će ići na sistematske preglede (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas specijalnu vojnu jedinicu „Kobre“, koja brine o njegovoj bezbednosti, a u obraćanju medijima kritikovao je Dragana Đilasa, pomenuo da poznaje Dragana Šolaka.

Vučić je učestvovao u polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre”, u kasarni „Vasa Čarapić“ u Beogradu. „Želim da svoje ratničke veštine nikada ne morate da upotrebite, a ako bude bilo potrebe, ako nas agresor na to natera, siguran sam da ćete biti prvi koji se bespogovorno odazvaju, kao što je to bilo i ranije“, rekao je Vučić. On je u zvaničnom delu polaganja kamena temeljca