Spektakl kakav u skorije vreme nije viđen: Košarka se oprašta od Gorana Dragića – biće prisutan sam krem svetske košarke! (video)

Stožice su ove večeri centar košarke! U subotu od 20 časova, košarkaški svet će biti svedok nesvakidašnjeg događaja – oproštaja Gorana Dragića od profesionalne košarke.

Ovaj spektakl, koji će se odigrati u dvorani Stožice u Ljubljani. Revijalni meč, koji će imati humanitarni karakter, okupiće trenerske i igračke legende, a dešavanja ćete moći da pratite uživo na Sport Klubu 2. A post shared by I feel Slovenia NIGHT OF THE DRAGON (@gorandragic_foundation) Najveća atrakcija ovog događaja biće prvi zajednički nastup tri vrhunska košarkaša – Luka Dončića, Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića. U timu Gorana Dragića su treneri Spasoje