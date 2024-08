Kod njih nema odmaranja: Šestica Bodea pred Zvezdu (VIDEO)

Norvežani za razliku od Crvene zvezde nisu odlagali mečeve u domaćem prvenstvu.

Bode-Glimt je prošlog utorka stekao prednost u dvomeču protiv Crvene zvezde, s obzirom na to da je na „Aspmira" stadionu slavio sa 2:1. Pred revanš susret koji će u sredu od 21 čas biti igran na stadionu „Rajko Mitić" Bode-Glimt za razliku do Crvene zvezde nije odlagao prvenstveni susret. Naprotiv, šampion Norveške odigrao je fantastičan meč, slavio je protiv Sarpsborga sa čak 6:0. I to uprkos činjenici da je trener Kjetil Knutsen