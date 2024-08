Novak Đoković opet preskočio trening u Njujorku, mediji spekulišu da srpski teniser ima problem sa povredom

Srpski teniser Novak Đoković, koji u ponedeljak igra svoj prvi meč na ovogodišnjem US openu, prekinuo je trening sa Stenom Vavrinkom posle pola sata i napustio teren na “Flešing Medouzu”.

Olimpijski šampion je juče imao zakazan trening sa Holgerom Runeom na centralnom terenu “Artur Eš”, ali se nije pojavio iako ga je Danac čekao skoro 15 minuta. Mediji spekulišu da je očigledno da Đoković ima neki problem i da je, najverovatnije, u pitanju povreda. Djokovic was supposed to practice with Rune on Ashe at 1pm. Rune waited for 15 mins before Djokovic’s team took his bags off the court. Not sure what is happening. Rune now signing autographs.