(Mapa) ka Srbiji ide visinski ciklon! Evo kog datuma temperatura pada za 10 stepeni: Stižu i pljuskovi, a ovi delovi zemlje su prvi na udaru

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će se vrele temperature u Srbiji zadržati još danas, dok već sutra sledi blago osveženje koje će doneti pljuskove sa grmljavinom.

Kako je upozorio RHMZ, još danas maksimalne dnevne temperature dostizaće 37 stepeni, dok će se od utorka pa do kraja sedmice maksimalne temperature kretati od 30 do 35 stepeni. Meteorolog Ivan Ristić slaže se sa prognozama Republičkog zavoda i dodaje da je jučerašnji dan bio "pik" toplotnog talasa. "Juče je bio najtopliji dan tokom ovog toplotnog talasa, a čini mi se da ih više nećemo imati do sledećeg leta u ovakvom intenzitetu. Već danas se menja cirkulacija nad