U Subotici uhapšen muškarac osumnjičen za pokušaj ubistva

SUBOTICA – U Subotici je uhapšen muškarac za koga se sumnja da je nožem naneo povrede osobi s kojom je bio u sukobu, saopštila je Policijska uprava Subotice. "Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, brzim i efikasnim radom, uhapsili su V.

K. (1986) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju", saopštila je PU. Sumnja se da je on, pre dva dana, ispred jednog marketa u Subotici, nožem ubo u grudi četrdesetsedmogodišnjeg muškarca sa kojim je od ranije bio u sukobu, navodi se u saopštenju i dodaje da je osumnjičeni potom pobegao, a policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti