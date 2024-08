Majka i sestra pevačice Maraje Keri preminule u istom danu

BBC News pre 29 minuta | Nadin Jusif - BBC Njuz

Patrisija i Alison, majka i sestra Maraje Keri, preminule su istog dana tokom vikenda, saopštila je američka pevačica.

„Srce mi je slomljeno zato što sam izgubila majku prošlog vikenda. Tužno je što je u tragičnom sledu događaja istog dana izgubila život i moja sestra", rekla je Keri.

Bila je blagoslovena zbog toga što je provela vreme sa majkom u nedelji uoči smrti, dodala je petostruka osvajačica nagrade Gremi.

Uzroci smrti nisu objavljeni.

Patrisija je imala 87 godina i bila je bivša operska pevačica i instruktorka pevanja irsko-američkog porekla.

U memoarima Suština Maraje Keri, pevačica je otkrila detalje komplikovanog odnosa sa majkom, navodeći da joj je on doneo „mnogo bola i zbunjenosti".

Među njima bilo je rivaliteta, opisala je 55-godišnja Maraja Keri.

Zavist u profesionalizmu „dolazi sa uspehom, ali kada se radi o vašoj majci i kada ona pokaže ljubomoru dok ste u osetljivim godinama, to je vrlo bolno", dodala je.

Govorila je i o dubokoj ljubavi koju je gajila prema majci.

„Poruka za moju majku Pet, za koju posle svega verujem da se trudila najviše što je mogla: uvek ću te voleti punim srcem", rekla je Keri.

Kritike majke su je „definitivno" pogađale tokom odrastanja, otkrila je Maraja Keri 2022. u intervjuu sa Gejlom Kingom.

Ali, tada je rekla i da je uvek majci pripisivala zasluge što joj je otkrila muziku.

Pevačica je imala složen odnos i sa sestrom Alison, koja je preminula sa navršene 63 godine.

Bila je otuđena od nje, kao i od brata Morgana, navela je Keri u memoarima.

Za nju je bilo „emotivno i psihički bezbednije da nema kontakt sa njima", dodala je pevačica.

Alison je u memoarima prepoznala „osvetoljubivost" i tužila sestru zbog „velikom emotivnog bola", tražeći odštetu od 1,2 miliona dolara.

Alfred, otac Maraje Keri, preminuo je 2002. od posledica raka sa 72 godine.

Maraja Keri je jedna od najuspešnijih svetskih pevačica.

Njen praznični singl All I Want For Christmas Is You je najprodavanija božićna pesma svih vremena koju je otpevala žena.

Albumi su joj prodati u 220 miliona primeraka širom sveta, pesme su joj obarale rekorde na top listama, a jedno vreme je bila i u žiriju Američkog idola, zabavne televizijske emisije u kojoj se takmičari nadmeću između ostalog i u pevanju.

