Muzika: Braća Galager se pomirila, Oejzis ponovo na okupu posle 15 godina

BBC News pre 1 sat | BBC - svetski servis

Getty Images Prvi album grupe Oejzis Definitivno možda prodat je u 86.000 primeraka tokom prve nedelje

Najveća muzička vest poslednjih godina, pa i decenije.

Braća Lijam i Noel Galager, u prošlosti često u lošim odnosima, objavili su da će sledeće godine ponovo nastupati zajedno, prvi put posle dramatičnog razlaza grupe Oejzis i tuče 2009. godine.

Najavili su nekoliko koncerata za 2025. godinu, počev od velškog Kardifa (4. i 5. jula), preko njihovog rodnog Mančestera, londonskog Vemblija, škotskog Edinburga i irskog Dablina.

„Oružje je utihnulo. Zvezde su se poravnale. Veliko čekanje je završeno. Ovo je stvarno, dešava se", objavili su na nalogu na društvenoj mreži Iks.

Slava ili novac?

Nur Nanđi, BBC, muzika

Ovo je više od prosečnog okupljanja benda, ovo je i bratsko pomirenje.

Lijam i Noel Galager su oduvek imali napet odnos, a na mnogim turnejama bilo je na ivici, da bi sve puklo tučom iza bine 2009. godine i odlaskom Noela iz grup.

Pa jesu li se pomirili?

Da li je njihova mama Pegi, koja se često smatrala glavnom u porodici, udarila ćuške sinovima i naterala ih da se pomire?

Šta je motiv braće Galager da se posle mnogih godina loših i zategnutih odnosa ponovo ujedine nije jasno.

Još slave, još veća pažnja ili možda još novca.

Slava bi mogla da bude mamac. A opet, već su imali sedam albuma i osam puta su njihove pesme bile na vrhu britanske top liste.

Pa, treba li im još slave?

Ne treba smetnuti sa uma da je odnos Lijama i Noela oduvek bio borben.

Možda je sada u igri neki veći ulog koji stoji iza ovog pomirenja.

Helen Braun, muzička kritičarka u listu Indipendent mi je rekla: „Posle decenija druženja sa palicama za kriket i aparatima za gašenje požara, neverovatno je da se [braća Galager] bolje slažu, a možda su sada podstaknuti novcem."

„Možda su odlučili da ostave razlike po strani da popune njihovu kasu", dodala je.

Getty Images Noel i Lijam Galager na jednom od poslednjih nastupoa pre raspada grupe Oejzis 2009.

Otkako su se posvađali i razišli 2009. godine, obožavaoci rok benda iz Mančestera bukvalno mole braću da prevaziđu razlike i ponovo aktiviraju bend.

Razlaz je usledio posle tuče iza bine festivala Rok on Sene u Parizu.

Lijam Galager je u nedelju bio prilično zauzet odgovarajući na poruke na Iksu.

„Nikada nisam voleo reč BIVŠI", napisao je, podelivši novinske tekstove o glasinama o ponovnom okupljanju.

Na Reding festivalu na kojem je nastupio u nedelju uveče, Lijam Galager je izveo i pesmu Half The World Away grupe Oejzis i rekao: „Želim da posvetim ovu pesmu Noelu Galageru".

Tokom nastupa je drugu pesmu grupe Oejzis Cigarettes & Alcohol posvetio ljudima za koje je rekao da mrze bend.

Na kraju svirke, na velikim ekranima na bini pojavila se ista kratka najava kao i na nalogu Oejzisa na društvenoj mreži Iks.

Odnos braće Galager uvek je opisivan kao neskladan (najblaže rečeno), a epska tuča posle koncerta u Parizu pre 16 godina rezultirala je odlaskom Noela iz benda.

Prošlo je tačno 30 godina otkako je album Definitivno možda (Definitely Maybe) grupe Oejzis pretvorio braću Galager u zvezde i pomogao da započne era britpopa.

Getty Images

Usred glasina da bi bend mogao ponovo da se okupi, uskoro bi trebalo da budu objavljene i do sada nepoznate, rane verzije pesama nastale tokom snimanja debitantskog albuma grupe Oejzis Definitivno možda.

Do sada neobjavljeni snimci hitova poput Live Forever, Cigarettes & Alcohol i Rock 'n' Roll Star nastali su tokom prvog boravka Oejzisa kao grupe u studiju.

Ovi rani snimci iz studija Monnow Valley u južnom Velsu biće objavljeni kako bi se proslavila 30. godišnjica albuma Definitivno možda.

Noel Galager kaže da su snimci bili izgubljeni skoro 30 godina.

„Uporno sam ponavljao da nema šanse da su nestale, te trake moraju negde biti", rekao je.

„Snimci su predati našoj izdavačkoj kući i niko ih posle toga više nije video. Ispostavilo se da su bile pogrešno obeležene. Do pre šest meseci nisam ni čuo te snimke."

Noel kaže da su on i bend tada mislili da zvuče „odlično", ali da su menadžeri mislili da im nedostaje sirova snaga sa nastupa uživo.

Pesme su zato ponovno snimljene i remiksovane pre nego što je album Definitivno možda postao najbrže prodavan album svih vremena u Velikoj Britaniji u tom trenutku.

Da li će Oejzis objaviti nove verzije starih pesama?

Obožavatelji su već imali priliku da čuju jedan od klasika, ali ne onakav kakav im je bio poznat, pošto je Oejzis objavio novu verziju pesme Bring It On Down, koju je prošlog meseca preradio tekstopisac Noel.

U petak, 30. avgusta trebalo bi da budu objavljeni rani snimci pesama poput Shakermaker i Columbia, nastali tokom njihovog tronedeljnog snimanja u studiju Monnow Valley u januaru 1994.

Obožavatelji su se plašili da su te prve verzije bile izgubljene, ali će uskoro moći da čuju kako je prvobitno zvučalo osam pesma sa albuma Definitivno možda, koji je poznat i kao Oejzisov izgubljeni album.

Klasik Slide Away, koji je do razlaza benda 2009. godine bio neizbežni deo repertoara, jedini je snimak iz studija Monnow Valley koji je objavljen na albumu 29. avgusta 1994.

Zak Hussein/PA Wire Noel i Lijam Galager

Gde je Oejzis snimio 'Definitivno možda'?

Oejzis je koristio različita mesta za snimanje albuma, ali najveći deo nastao je u studijima Monnow Valley i Sawmills u blizini Foveja u Kornvolu.

Ceo album trebalo je da bude snimljen u studiju Monnow Valley, koji se nalazi pored reke, u blizini granice Engleske i Velsa.

Monnow Valley je pored studija Rockfield, gde je grupa Kvin snimila Boemsku rapsodiju i gde je Oejzis snimio drugi album (What's the Story) Morning Glory?.

U ovom prostoru nastalo je devet od 11 pesama, među kojima i hit Slide Away, koji je Noel napisao u spavaćoj sobi, na gitari koju je Džoni Mar koristio na albumu grupe Smits The Queen is Dead.

Lijam se prisetio da ga je u sobi proganjao duh tokom njihovog boravka i priznao da je pomogao u krađi kombajna za žetvu kako bi otišao da se zabavi sa bendom Stoun rouzis, koji je snimao album Second Coming u studiju Rockfield.

Alen Mekgi, šef njihove izdavačke kuće Creation, rekao im je da pesme nisu dovoljno dobre i da im nedostaje sirova snaga i energija sa njihovih nastupa uživo.

Pesme iz studija Monnow Valley su bile sjajne, ali nisu bile baš opuštene, rekao je Noel za Oejzisov Jutjub kanal.

„Pre nego što smo ušli u studio, imali smo tek 14-15 svirki. Bilo je suviše rano da snimimo takav album.

„Svirali smo u različitim sobama. Bilo je dosta pratećih vokala i nismo zvučali kao na sceni. Nedostajala je ta jedna stvar - da sviramo zajedno uživo.

„Sećam se da sam bio frustriran jer sam hteo da samo to izbacimo iz sebe. Hvala bogu da su Mekgi i naš menadžer Markus Rasel imali herca da kažu da to ne možemo da objavimo. Na sreću, na kraju smo dobro snimili."

Album je ponovo snimljen za nekoliko dana u studiju Sawmills.

Šta je nasleđe studija Monnow Valley?

Osim mesta gde je Oejzis snimio pesmu Slide Away i napravio početničke greške, iz ovog studija potekle su neke od prvih fotografija grupe.

Fotografija za debitanstki singl Supersonic nastala je ispred poznatih vrata studija.

„Prvobitno su bubnjevi bili napred, ali je bilo značajno da Lijam dođe do izražaja", rekao je fotograf Majkl Spenser Džons.

„Fotografisan je bend, ovo je bio njihov prvi singl i predstavljanje svetu. Ali već tada je Lijam bio potpuno formirana rok zvezda. Koristio sam jako osvetljenje da bi bili u centru pažnje.

„Studio je bio suviše čist i uredan tako da smo morali da napravimo malo nereda. Stavili smo svuda kablove. Pošto je Supersonic bila pesma za gitaru, činilo se da bi bilo prigodno imati i gitare unaokolo.

„Ova fotografija nastala je u ranom periodu Oejzisa, kada su bili neviniji. Osim omota za album Definitivno možda, ovo je jedina fotografija na kojoj je cela originalna postava.

„Oni su bili sjajni ljudi za druženje. Zabavni, duhoviti i pametni. Niste mogli da poželite disciplinovaniji bend", dodao je Majkl.

„Uprkos stvarima koje se o njima mogu pročitati, bili su profesionalan, tačan bend koji je uvek bio na mestu gde treba da bude".

Koje će pesme Oejzisa biti objavljenje?

Noel se nedavno vratio u Monnow Valley sa dugogodišnjim direktorom Oejzisa Brajanom Kenonom, kako bi spremili objavljivanje pesama koje do sada nisu mogle da se čuju.

Među osam remiksovanih pesama našli su se singlovi Live Forever, Cigarettes&Alcohol i Shakermaker, dok su starije verzije Rock 'n' Roll Star, Up In The Sky, Columbia, Bring It On Down i Digsy's Dinner takođe prerađene.

Majkl je jedan od odabranih koji je imao priliku da čuje te delove još početkom 1994. godine.

„Nisam ih čuo godinama, ali se sećam da sam ih voleo.

„Sećam se da su se pesme iz studijaMonnow Valley razlikovale od onih koje su završile na albumu Definitivno možda. Biće zanimljivo čuti ih opet i videti šta obožavaoci misle", rekao je Majkl Spenser Džons, koji piše knjigu o godinama sa Oejzisom.

Kalum Marinjo, nekadašnji tvorac studija Monnow Valley, sada pomaže u remiksovanju starih albuma.

„Osećaj je kao da je priča zaokružena.

„Kalum je radio sa nama, vežbao je ovde, tako da dobro poznaje prostor. Zaista smo ponosni", rekla je Džo Riu, vlasnica Monnow Valley.

Jubilarno 30. izdanje albuma Definitivno sadržaće i odlomke sa snimanja u Sawmills studio u Kornvolu i neobjavljenu demo verziju Sad Song sa Liamom koji peva vokal.

Oejzisov studio na prodaju

Monnow Valley postao je studio za snimanje 1976. godine kada je 17th Century Old Mill House, kako se tada zvao, bio prostor za probe u blizini Rockfield studija.

Devedesetih godina se odvojio i dočekao Blek sabat, Simpl majnds, Fila Kolinsa i Oejzis.

Sadašnja vlasnica Džo i njen suprug Fil prodaju kuću sa 11 spavaćih soba i deset kupatila, zajedno sa dozvolom za pecanje na reci Monou, za oko dva miliona evra.

„I dalje se koristi kao prostor za probe, tu smo prebacili studio jer je postalo preskupo.

„To je dobar posao i nadam se da će neko moći da ga nastavi. Uz to, popularno je mesto za odmor jer ljudi žele da borave tamo gde su njihovi omiljeni muzičari nekada snimali", kaže ona.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 08.27.2024)