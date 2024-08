Ubio ženu zbog: Ljubomore?! U toku uviđaj u Vrtogošu nakon stravičnog zločina: "Vesna je ubicu znala još od mladosti, nije htela da bude Sa njim"

U selu Gornji Vrtogoš kod Vranja policija je rano jutros pronašla tela muškarca i žene. Kako se sumnja, muškarac je ubio ženu nakon čega je izvršio samoubistvo.

- Ubijena Vesna (62) došla je sinoć iz Beograda sa majkom, gde je živela, kako bi u sredu proslavile seosku slavu - rekla je poznanica žrtve. Vesna se udavala dva puta, a iz jednog braka ima ćerku i unučiće. Kako dalje kaže za "Blic", navodno se sa ubicom zabavljala u mladosti. - Sa ubicom se zabavljala u mladosti ili je on bio zaljubljen u nju, ne znam tačno. Uglavnom, on je iz Bujanovca, to znam. Verovatno je bio ljubomoran jer ona i u ovim godinama nije htela