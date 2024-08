Smrt Metjua Perija otkriva ketaminski „divlji zapad“ u Holivudu

Ulazeći u đakuzi kadu u svom zadnjem dvorištu sa pogledom na planine Santa Monika, Metju Peri je izgovorio četiri reči koje će na kraju dovesti do njegove smrti: „Ubrizgaj mi jednu veliku.“ To „velika“, pokazaće sudski spisi kasnije, odnosilo se na veliku dozu ketamina, anestetika koji se izdaje na recept i halucinogena koji je postao popularan zbog njegove neodobrene namene u lečenju od depresije i anksioznosti. Bila je to glumčeva treća injekcija toga dana.