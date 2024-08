U protekla dva sata tri zemljotresa pogodila Grčka ostrva, najjači kod Skijatosa

Jak zemljotres pogodio je Grčku večeras oko 22.00 časa.

Epicentar zemljotresa bio je na oko 26 kilometara od ostrva Skijatos, na dubini od 15 kilometara. Zemljotres jačine 4.5 stepeni Rihterove skale, osetio se, prema navodima Euro-Mediteranskog seizmološkog centra, i u Atini. #Earthquake ( #σεισμός) possibly felt 29 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via: 📱 https://t.co/IbUfG7TFOL 🌐 https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥 https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!