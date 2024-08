"Najbolje dete, sin jedinac svojim roditeljima... Ovo je bila crna sudbina" Muk u Velikoj Moštanici posle smrti mladog Nikole

Nikola U. (24) iz Velike Moštanice preminuo je noćas u Urgentnom centru nakon što je teško povređen u nesreći koja se dogodila u subotu kod Umke, u sudaru kamiona i autobusa.

O ovom mladiću meštani imaju samo reči hvale! Nikola je, da podsetimo, bio putnik u autobusu, a kako nam kaže jedna komšinica on je najverovatnije išao na posao. - Znam da je radio i uvek je išao mini autobusom 513, međutim sad je seo u ovaj autobus na liniji 551. Kao da je neka crna sudbina - kaže nam komšinica i dodaje: - On je jedino dete svojih roditelja, mezimac, kako će oni sada ja ne znam. Svi smo se svakodnevno molili samo da se oporavi, ali to se nije