Rusi gađali rodni grad Zelenskog, potpuno uništili hotel (FOTO, VIDEO)

: Rusija je tokom noći pokrenula nekoliko talasa napada projektilima i bespilotnim letelicama ciljajući Kijev i druge regije, saopštila je rano jutros ukrajinska vojska, dan nakon najvećeg takvog napada Moskve.

Tokom noćašnjeg napada je poginulo najmanje četvoro ljudi, piše BBC. Među ciljevima je bio i hotel Aurora u gradu Krivi Rih koji je potpuno razrušen. Russia attacked a hotel in Kryvyi Rih. According to Ukrainian media, the Aurora Hotel was targeted. The number of casualties is unknown. #Ukraine️ #UkraineRussiaWar #Russia pic.twitter.com/ylrQ7zfYhx — Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) August 26, 2024 Krivi Rih je inače rodni grad Zelenskog. Ruske snage su ga gađale balističkim