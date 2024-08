Đoković odustao od dva velika turnira

Srpski teniser Novak Đoković neće igrati u Tokiju i Pekingu.

Novak Đoković je pobedio Albota na startu US opena, i to prilično lako, rezultatom 3-0 u setovima i plasirao se u narednu rundu takmičenja u Njujorku. Tokom trajanja ovog turnira, stigla je informacija da Novak Đoković neće učestvovati na dva velika turnira. Objavljena je lista učesnika za turnire u Pekingu i Tokiju koji se održavaju od 23. septembra, a na njoj od top deset tenisera nema samo Novaka Đokovića. To znači da će Đoković propustiti veliki turnir u Kini u