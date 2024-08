Spektakl, drama, povrede - Međedović ispao sa US Opena

Srpski teniser Hamad Međedović poražen je na startu US Opena od Mađara Martona Fučoviča posle pet odigranih setova.

Posle velike drame, jedne od većih na ovogodišnjem US Openu, Fučovič je slavio pobedu sa 3-2 u setovima (2:6, 6:1, 3:6, 6:1, 6:4) posle više od tri sata napete borbe. Međedović na kraju nije uspeo da dođe do prve Grend slem pobede u karijeri u svom prvom glavnom žrebu US Opena. Međedović je fenomenalno ušao u meč - radio je servis, radili su i forhend i bekhend i sve je izgledalo jako lepo. To je rekao i rezultat, pa je srpski teniser prvi set rešio u svoju korist