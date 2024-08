Prve slike sa mesta ubistva u novom pazaru: Muškarac pucao u ženu, pa u sebe, komšije u šoku: "Tako nešto ne bismo mogli da zamislimo ni u najluđim snovima" (foto)

A. M. (63) iz novopazarskog naselja Mur izvršio je sinoć samoubistvo nakon što je ubio svoju suprugu Š. M. (54), a njihove komšije su i dalje u šoku nakon što ih je probudila vest o zločinu.

Kako se sumnja, do zločina je došlo sinoć u kasnim satima, a njihova tela je pronašao komšija rano jutros i odmah pozvao policiju. Prema informacijama iz policije do kojih je došao "Euronews Srbija", Š. M. je pucao nekoliko puta iz vatrenog oružja, nakon čega je izvršio samoubistvo. - Nismo mogli da verujemo kad su nam rekli šta se dogodilo. Nikad to ne bismo mogli ni u najluđim snovima da zamislimo. Bili su fini, porodični ljudi, nismo nikad čuli da je u njihovom