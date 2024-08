Ljudi trče u kola, pljušti kiša, prst pred okom se ne vidi: Snažno nevreme pogodilo Aleksinac, sledeći na udaru ovi delovi (video)

Snažno grmljavinsko nevreme danas je pogodilo Aleksinac.

Naime, zbog jakog nevremena prekinut je i vašar. Oluja je praćena veoma obilnim pljuskom, jakim vetrom i snažnom grmljavinom. Nevreme koje je pogodilo Aleksinac pristiglo je sa severoistoka i dalje se kreće ka jugozapadnom delu Srbije. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Pljuskovi sa grmljavinom do kraja dana se očekuju u delovima Pomoravlja, na širem području Kruševca, u planinama jugozapadne i istočne Srbije i u delovima Podrinja. Kako