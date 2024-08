Terzić: Imaćemo spektakle, ostaje ceo tim, nikome se nećemo pomeriiti u Ligi šampiona

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić bio je zadovoljan rivalima u UEFA Ligi šampiona. "Ovo smo želeli, ovo smo hteli.

Igramo Ligu šampiona, igramo protiv najboljih. Dobili smo osam protivnika po meri. Dovodimo Barselonu, Benfiku, PSV i Štutgart na Marakanu. Idemo Jang Bojsu koji nam je veliki dužnik. Idemo dva puta na San Siro", rekao je Terzić za TV Arena sport. Nema zamerki na veoma jake rivale. "Zadovoljan sam, jačamo kao klub, imamo dobar tim, trenera. Možemo da igramo protiv svakog. Izborili smo se da budemo ovde i nećemo se pomeriti nikome".