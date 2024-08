Đere progovorio o povredi posle predaje protiv Novaka: „Nisam video poentu da nastavim“

: Srpski teniser, Laslo Đere, govorio je posle predaje protiv Novaka Đokovića u drugoj rundi US Opena (6:4, 6:4, 2:0).

Đere je zbog povrede leđa morao da preda meč. „Mislim da sam generalno odigrao dobar meč. Malo sam tužan kako sam izgubio prvi set. Igrao sam prilično dobro i taj gem na 5:4 je bio baš loš. Imao sam svojih šansi u prvom setu. U drugom setu sam osećao da igram bolje od njega i mislim da je rezultat to pokazivao do 4:2: Uspeo sam da ga brejkujem. U drugom setu sam počeo da osećam blago zatezanje u trbušnom mišiću pri servisu, ali samo malo. Onda na 4:3 to je bio