Galant predložio proširenje ratnih ciljeva da se omogući povratak stanovnika na sever

TEL AVIV – Izraelski ministar odbrane Joav Galant danas je pozvao na proširenje ciljeva rata u Gazi na severni front, kako bi se omogućio povratak stanovništva u pograničnu regiju sa Libanom, nakon evakuacije zbog napada Hezbolaha. ''Naša misija na severnom frontu je jasna, da obezbedimo bezbedan povratak severnih zajednica u njihove domove.

Da bismo postigli ovaj cilj, moramo proširiti ciljeve rata i uključiti siguran povratak severnih stanovnika Izraela u njihove domove“, rekao je on. Galant je istakao da to ne znači da će se umanjiti ''apsolutna posvećenost'' Izraela uništenju Hamasa i povratku talaca, prenosi Rojters. On je na sastanku sa najvišim vojnim zvaničnicima razmotrio dosadašnja dostignuća Izraela u Gazi i rekao je da će premijeru Benjaminu Netanijahuu i kabinetu izneti predlog da se u