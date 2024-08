Đere mučio Novaka, pa se predao

Novak Đoković je u trećem kolu US opena. U srpskom derbiju je bio bolji od Lasla Đerea, koji je predao pri rezultatu 6:4, 6:4, 2:0 za Novaka. Naredni rival mu je Australijanac Popirin. Novak je ovim trijumfom stigao do 90. pobede u Njujorku i jedini je u istoriji koji ima 90 i više trijumfa na svim gren slem turnirima. Meč je u prva dva seta bio potpuno u egalu do samog kraja. Đoković se mučio sa servisom i to se značajno osetilo u igri. U prvom setu obojica igrača