Prenos, žreb za Ligu šampiona: Au, šta sve čeka FK Crvena zvezda...

Crvena zvezda se četvrti put plasirala u Ligu šampiona i sada je čeka istorijsko učešće u potpuno reformisanom elitnom nadmetanju. Žreb određuje s kime će sve igrati, a možete ga pratite uživo uz prenos na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP Kao nikada pre igraće se za titulu klupskog prvaka Evrope - 36 timova (umesto 32 kao do sada), i pritom nema grupa već su svi na istoj tabeli, ali ne igra svako protiv svakog, već će klubovi dobiti po osam rivala i pokušati da kroz osam kola izbore nokaut fazu. Evo i osnovnih informacija: Po novom sistemu takmičenja, Zvezdu u grupnoj fazi čeka ne šest utakmica, kao do sada, već osam mečeva od septembra do kraja januara. I to svih osam sa različitim