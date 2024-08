Porast porodičnog nasilja u Beogradu: Uhapšeni muškarci iz Surčina, Zemuna i sa Novog Beograda: Psihički i fizički zlostavljali članove svoje porodice

Javni tužioci Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu su danas saslušali tri uhapšena lica - I.S. (42) iz Surčina, V.H. (28) sa Novog Beograda i D.M. (42) iz Zemuna kojima se stavlja na teret da su na štetu članova svojih porodica, u svojim porodičnim kućama, izvršili krivična dela Nasilje u porodici, i to I.S. na štetu svoje snaje i brata, D.M. na štetu svoje bivše supruge i sina, a V.H. na štetu svoje vanbračne supruge.

Okrivljenima se stavlja na teret da su krivična dela izvršili na taj način što su primenom nasilja, pretnjama, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozili spokojstvo, telesni integritet i duševno stanje članova svoje porodice. Na saslušanju kod javnih tužilaca okrivljeni su negirali izvršenje krivičnih dela koja im se stavljaju na teret. Imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni ometati tok krivičnog postupka boravkom na slobodi uticanjem na