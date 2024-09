Danas pretežno sunčano i veoma toplo, najviše do 36 stepeni

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, a posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se retka, izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom u zapadnim, centralnim i južnim delovima Srbije.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura iznosiće od 12 do 21, a najviša od 32 do 36 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju ujutro i pre podne povremeno jak, istočni i jugoistočni, prenosi Tanjug. I u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura u glavnom gradu biće od 16 do 21, a najviša oko 35 stepeni. Prema