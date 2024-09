Uhapšen otac dečaka koji je ubio četiri osobe u srednjoj školi u SAD

BBC News pre 3 sata

Reuters Ljudi napuštaju mesto zločina kod srednje škole Apalači u američkom gradu Vajnderu

Četiri osobe su poginule, a devet je povređeno pošto je napadač otvorio vatru u srednjoj školi Apalači u gradu Vajnderu, u američkoj saveznoj državi Džordžiji.

Kolt Grej koji ima 14 godina je uhapšen, potvrdile su vlasti, demantujući prethodne navode da je ubica „neutralizovan" i biće mu suđeno kao punoletnoj osobi.

Policija je uhapsila i Kolina Greja, oca dečaka.

Njemu se na teret stavlja ubistvo iz nehata, ubistvo drugog stepena i okrutnost prema deci, saopštio je istražni biro Džordžije (GBI).

Prvo pojavljivanje 14-godišnjeg dečaka pred sudom trebalo bi da bude u petak ujutro.

Direktor GBI Kris Hozi rekao je u četvrtak uveče da su „ optužbe direktno povezane sa postupcima njegovog sina i omogućavanjem da poseduje oružje".

Vlasti istražuju da li je Kolin Grej kupio oružje kao poklon svom sinu u decembru 2023. godine, rekli su izvori za sprovođenje zakona za CBS njuz, američkog partnera BBC.

Policija je prošle godine razgovarala sa dečakom optuženim za ubistvo zbog anonimnih pretnji na internetu, saopštio je FBI.

Getty Images Majka teši decu na bdenju

Dečak je tada negirao optužbe da je odgovoran za objave na internetu, koje su sadržale fotografije oružja, upozoravajući na pucnjavu u školi.

Osumnjičeni je pucao u sredu u srednjoj školi Apalači u gradu Vinder, ubivši dva nastavnika i dva učenika, kažu istražitelji.

Povređeno je osam učenika i jedan nastavnik.

Nacionalni operativni centar FBI primio je 2023. anonimnu dojavu o „onlajn pretnjama da će biti pucnjava u školi, ali ne kad i gde", navodi se u saopštenju FBI.

Policija je razgovarala sa osumnjičenim dečakom i njegovim ocem, koji je rekao da ima oružje u kući ali da je van domašaja deteta.

Iz policije takođe navode da su učenici ponovo sa roditeljima posle „zlog" napada.

Getty Images

Jake policijske snage obezbeđuju teren oko škole koja se nalazi oko 72 kilometara severoistočno od Atlante glavnog grada Džordžije.

Američki državni tužilac Merik Garland kaže da vlada „još prikuplja informacije" o incidentu.

Širli Pauers, baka učenika iz Apalačija, kaže za NBC Njuz da ju je ćerka zvala na posao „vrišteći da je pucano" u školi.

Ćerka ju je „molila da stignem što je pre moguće", dodaje.

Lokalna televizija iz Atlante razgovarala je sa jednom majkom koja je rekla da je učiteljica njenog sina zaključala vrata i zabarikadirala učenike unutra kada su čuli pucnje u blizini.

Američki predsednik Džo Bajden je izrazio „žaljenje za smrću onih čiji su životi prekinuti zbog besmislenog oružanog nasilja".

„Ne možemo nastaviti da prihvatamo ovo kao normalno.

„Ono što je trebalo da bude radosni povratak u školu u Vajnderu u Džordžiji, pretvorilo se u još jedan užasan podsetnik na to kako oružano nasilje nastavlja da razdvaja naše zajednice", rekao je Bajden.

Američki predsednik je takođe pozvao na zabranu jurišnog oružja i šaržera velikog kapaciteta, na šta je i ranije pozivao, kao i na druge mere kontrole oružja, poput bezbednog skladištenja vatrenog oružja.

Reuters

Markes Kolman, jedan od učenika, video je napadača kako drži „veliki pištolj" nepsredno pre nego što je počela pucnjava, kazao je medijima.

„Ustao sam, počeo da trčim, a on je pucao nekih desetak puta. Pucao je najmanje toliko", rekao je Kolman za CBS njuz.

Dodao je i da je učitelj stolovima zaštitio ulazna vrata.

Policijski zapisi otkrivaju da su se dečakovi roditelji razvodili, a da je on bio sa ocem tokom tog postupka.

I istrazi je utvrđeno da je Kolt Grej često išao u lov sa ocem i da je on fotografisao sina sa krvlju jelena na obrazima.

Dečakov deda po majci rekao je za Njujork tajms da delimično krivi buran porodični život.

„Razumem da je moj unuk uradio užasnu stvar - nema sumnje u to, i on će platiti cenu za to.

„Moj unuk je uradio to što je uradio zbog sredine u kojoj je živeo", rekao je Čarli Polhamus.

Džad Smit, šerif okruga Barou rekao je da će se svi povređenih potpuno oporaviti.

Ovo je bila 23. pucnjava u školi u SAD 2024. godine, podaci su časopisa Education Week.

U tim napadima ubijeno 11, a povređeno 38 osoba.

