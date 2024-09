Prognoza za vikend i narednih 10 dana: Detaljno za svaki dan: Ima da ispada sve što dosad nije, a evo kolike će biti temperature

U Srbiji je danas promenjivo oblačno, sve do kraja kraja dana se očekuje da bude nestabilno vreme i mogući su lokalni pljuskovi, a prema vremenskoj prognozi “AccuWeather” maksimalna dnevna temperature vazduha će biti do 33 stepen Celzijusa, u većini gradova od 27 do 31 stepeni. Ali u narednih 10 dana dolazi do značajne promene - očekuje se pad temperature i intenzivnije padavine, što će posle skoro 90 dana tropskih temperatura biti pravo osveženje i oporavak od afričkih vrućina.

Na snazi je “žuto” upozorenje za oluje sa grmljavinom i ekstremno visoku toplotu. Temperatura vazduha je do 33 stepeni, ali je osećaj da je za stepen više. Maksimalni indeks UV zračenja je umeren, četiri. U gradovima je sunčano do mestimično oblačno: Bor, sunčano, 24 stepeni Čačak, sunčano, 30 stepeni Jagodina, mestimično oblačno, 28 stepeni Kragujevac, sunčano, 27 stepeni Kraljevo, sunčano, 30 stepeni Kruševac, mestimično oblačno, 29 stepeni Leskovac, sunčano, 31