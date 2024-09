Ambasador Hil: SAD ne odobravaju niti koordinišu poteze Prištine, litijum šansa o kojoj treba da odluče Srbi

Američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil izjavio je povodom poslednjih dešavanja na severu Kosova da su SAD apsolutno jasno stavile do znanja da budućnost ove situacije treba rešiti dijalogom, negirajući da su akcije Prištine odobrene i koordinisane sa SAD.

U intervjuu za RTS, odgovarajući na konstataciju da mnogi u Srbiji veruju da su poslednje akcije, odobrene i koordinisane sa Sjedinjenim Američkim Državama, Hil kaže da je to potpuno netačna informacija. „SAD su vrlo jasno, apsolutno jasno stavile do znanja da budućnost ove situacije treba rešiti dijalogom, putem onoga što radi ambasador Lajčak. Mi dosledno podržavamo to. I mislim da smo takođe bili prilično jasni da smo nezadovoljni kada neko odstupi od dijaloga