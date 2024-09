Danas promenljivo oblačno, posle podne i uveče nestabilno s pljuskovima i grmljavinom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, ujutru samo ponegde u Bačkoj i Banatu sa kratkotrajnom kišom, a posle podne i uveče u svim predelima nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), duvaće slab do umeren vetar, jugozapadni i zapadni, u košavskom području slab i umeren jugoistočni koji će na jugu Banata povremeno biti i jak. Najniža temperatura će se kretati od 13 stepeni u Požegi do 23 stepena u Vršcu, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena, prenosi Tanjug. U Beogradu promenljivo oblačno, pre podne sa dužim sunčanim intervalima, a posle podne i uveče nestabilno sa kratkotrajnim