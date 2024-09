Kakvo nas vreme sutra očekuje?

Posle današnjih pljuskova, koji su posebno pogodili Beograd, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je objavio kakvo nas vreme očekuje sutra, 8. septembra.

U Srbiji se sutra očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom i do 34 stepena Celzijusa, saopštio je RHMZ. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području povremeno biti jak, a od večeri će se pojačati. Najniža temperatura od 14 stepeni u Požegi do 23 stepena u Vršcu, a najviša dnevna od 30 do 34. I u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa umerenim, povremeno jakim jugoistočnim vetrom. Najniža