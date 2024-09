Vučić najavio razgovor sa građanima o litijumu u Ljuboviji za 15 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na svom Instagram nalogu „buducnostsrbijeav“ objavio fotografiju sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović i porukom da se obavljaju poslednje pripreme za razgovor sa građanima o litijumu. „Poslednje pripreme za važan razgovor sa građanima.

Vidim da je, kako kažu tajkunski mediji, Rio Tinto odgovorio na moje i naše primedbe. Biće interesantno. Ljubovija, 15h. Pozivam sve građane Podrinja da prisustvuju i učestvuju u razgovoru“, stoji u poruci na Instagramu. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Vučić se od 4. septembra nalazi u Loznici gde je prebacio kancelariju predsednika do 8. septembra. On poslednjih dana obilazi mesta u Podrinju, gde je primao inostrane delegacije i održavao