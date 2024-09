Izrael i Palestinci: Tri Izraelca ubijena na granici Zapadne Obale i Jordana

BBC News pre 1 sat

Tri Izraelca ubijena su na granici sa Jordanom, u okupiranoj Zapadnoj Obali, saopštili su izraelski zvaničnici.

Napadač je prišao graničnom prelazu Alenbi most sa jordanske strane u kamionu, a potom je izašao i pucao, kazali su iz Izraelskih odbrambenih snaga (IDF).

Bezbednosne službe su „eliminisale" naoružanog napadača, a IDF je proverio da li je u kamionu bilo eksploziva, navodi se u saopštenju.

Jordanski zvaničnici kažu da i oni istražuju incident, koji se odigrao u zoni koju kontroliše Izrael i u kojoj vozila iz Jordana dopremaju i istovaraju robu za Zapadnu Obalu.

Granični prelaz je posle incidenta zatvoren sa obe strane.

Žrtve napada su Johanan Ščori (61 godina), Juri Birnbaum (65 godina i Adrijan Marselo Podzamcer, za koga nije objavljeno koliko je imao godina, preneli su izraelski mediji.

Trojica stradalih bili su čuvari graničnog prelaza, ali nisu radili ni u policiji, ni u vojsci te zemlje, navodi se u medijskim izveštajima.

Na snimcima incidenta vidi se kako napadač hoda ka graničnom terminalu i ispaljuje tri metka, pre nego što je ubijen.

Izraelska vojska je zadržala još najmanje dvojicu vozača kamiona iz Jordana, koje su odveli na ispitivanje, saopštili su jordanski graničnici.

Svi granični prelazi između dve zemlje su zatvoreni posle pucnjave, naveli su zvaničnici iz Izraelskih aerodroma.

Most Alenbi, prelaz poznat i kao Most kralja Huseina, nalazi se na pola puta između jordanske prestonice Amana i Jerusalima, a to je jedini zvanični granični prelaz između Jordana i Zapadne Obale i jedina tačka ulaska u tu oblast koja ne vodi kroz Izrael.

Iako Jordan kritikuje akcije Izraela protiv Palestinaca, dve zemlje su zadržale bezbednosnu, trgovinsku i diplomatsku saradnju.

Brojni kamioni svakog dana prelaze iz Jordana, dovozeći namirnice za prodavnice u Zapadnoj Obali i Izraelu.

Bio je ovo „težak dan" za Izrael, kaže premijer Benjamin Netanjahu, koji je uputio saučešće porodicama žrtava.

„Gnusni terorista ubio je hladnokrvno trojicu naših državljana na Mostu Alenbi", rekao je na sastanku njegovog kabineta.

Hamas nije preuzeo odgovornost za napad, ali ga je nazvao „prirodnim odgovorom" na rat u Gazi.

Više od 600 Palestinaca ubijeno je u Zapadnoj Obali posle napada Hamasa na Izrael 7. oktobra prošle godine i početka rata u Gazi, kažu iz Ministarstva zdravlja te oblasti.

Najmanje 18 Izraelaca je stradalo u nasilju u Zapadnoj Obali do 11. avgusta, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija.

Izraelske snage su se prošle nedelje povukle iz grada Dženina i izbegličkog kampa u tom mestu posle devetodnevne operacije.

U toj oblasti živi oko 60.000 civila, ali se ona smatra i poprištem militantnih grupa.

Izraelska vlada tvrdi da sprovode akcije protiv terorizma i da pokušavaju da spreče smrtonosne napade Palestinaca na Izraelce u Zapadnoj Obali i Izraelu.

