"Mnogo obaranja ruku sa njima": Vučić u Podrinju: Težak nas posao čeka sa Rio Tintom, ako mi ne budemo mogli da kažemo da je nešto sigurno, nećemo reći (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je jutros Dom zdravlja "Dr Milenko Marin" u Loznici da bi se uverio kako se sprovode besplatni preventivni pregledi u toj ustanovi, a potom je otišao u Krupanj gde je, takođe, obišao Dom zdravlja. Predsednik je potom bio i u kompleksu crkve Uspenja presvete Bogorodice, a danas završava petodnevnu posetu Podrinju.

Sa predsednikom Vučićem u obilasku je i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. - Ono što je važno to su liste čekanja. O tome moramo do kraja septembra napraviti rešenje i da to završavamo. Da kažemo, to je jun ili kraj sledeće godine, više ne postoji ni jedna lista čekanja, ni za šta. Dosta smo trpeli to i svoju nesposobnost, i javašluk i nerad i kombinacije svih da čekaju pomagala da dobije na ovakav ili na onakav način. To mora da se završi - poručio je Vučić