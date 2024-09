Piksi i „orlovi“, ovako se ne igra fudbal vredan gledanja

: Fudbaleri Srbije ponovo su podbacili, ovog puta u drugom kolu Lige nacija, pošto je Danska u Kopenhagenu bila bolja rezultatom 2:0.

Od početka do kraja meča Danci su bili bolji, relativno lako su kontrolisali dešavanja na terenu, a po gol u oba poluvremena bio je dovoljan da se pokaže nadmoć nad Srbijom u ovom trenutku. Iako rezultatski i statistički to nije bio debakl za „orlove“, igrački ponovo jeste, jer Srbija nije stvorila nijednu stopostotnu priliku. Ako nam je za pohvalu to što smo u nekim situacijama bili dobri i sigurni defanzivno (mada smo zasluženo primali golove), onda stvarno ne