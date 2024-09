Vučić obišao domove zdravlja u Loznici i Krupnju: Očekujemo do kraja meseca rešenja za liste čekanja

LOZNICA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je jutros prilikom posete Domu zdravlja "Dr Milenko Marin" u Loznici da će se raditi na rešenju da do juna ili do kraja iduće godine ne postoje više liste čekanja u zdravstvu. Predsednik je dodao da očekuje do kraja meseca rešenja i Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje vezano za liste čekanja, a povodom preventivnih pregleda koji se danas obavljaju istakao da to spasava živote hiljada ljudi.

"Ono što je važno, to su liste čekanja. O tome moramo do kraja septembra da napravimo rešenje i da to završavamo, da kažemo, to je jun ili kraj sledeće godine, više ne postoji nijedna lista čekanja ni za šta. Dosta smo trpeli to, i svoju nesposobnost i javašluk i nerad i kombinacije svih da čekaju pomagala, da dobiju na ovakav ili onakav način. To mora da se završi", poručio je Vučić. "Za nas je od najvećeg značaja da pomognemo ljudima da se ili uvere što bi bilo