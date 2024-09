Janik Siner novi šampion US opena

Italijan Janik Siner novi je šampion US opena. On je u velikom finalu savladao domaćeg predstavnika Tejlora Frica sa 3:0 u setovima (6:3, 6:4, 7:5). Na taj način je došao do druge grend slem titule u karijeri, ali i u sezoni, budući da je pehar podigao i na Australijan openu početkom ove godine. Siner je pobedio posle dva sata i 16 minuta i osvojio drugu grend slem titulu u karijeri. Poveo je sa 2:0 u prvom setu, a Fric je posle toga vezao tri brejka i preokrenuo.