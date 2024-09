Vučević: Fabrika Linglonga dobra vest za Srbiju,moraće da poštuju sve standarde u ugovoru

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević rekao je da misli da je kompanija " Linglong" veoma bitna za Srbiju i za Zrenjanin i da se očekuje da u prvoj fazi bude zaposleno 900 radnika i naglasio da država kontroliše sve investitore da li poštuju sve što je po ugovoru određeno.

On je, odgovarajući na pitanja novinara prilikom obilaska radova na izgradnji autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, gde je počela izgradnja prvog mosta na toj deonici, kako komentariše to da je prilikom same izgradnje fabrike "Linglong" bilo problema i koje vrste garancija ima srpska država da se to neće ponavljati, rekao da je siguran da je bilo određnih problema, ali da država vrši pritisak na sve investitore da moraju sve da ispoštuju što je u ugovoru. "Mislim da